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أوضح المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات، كيفية القيادة دون استهلاك المزيد من الوقود الخاص بالسيارة، والقيادة بشكل آمن.

قال «عسكر» خلال تصريحات تلفزيونية، الأبعاء، إن القيادة بسرعة تتراوح من 100 إلى 120 هو أحسن معدلات استهلاك وقود المركبة على الطريق.

وأوضح أن السير على سرعة 120 يوفر وقود السيارة حين يوفر فرصة لاستخدام أفضل اقتصاديات التشغيل للسيارة.

وأضاف أنه :«أيضًا للتقليل من استهلاك الوقود، لابد من إغلاق زجاج السيارة أثناء القيادة، لأننا حين نقود السيارة في عكس اتجاه الهواء أثناء فتح الزجاج، تكون السيارة في حالة مقاومة للهواء وبالتالي استهلاك مزيد من الوقود».

تابع: «سيارات النقل الكبيرة تكون مزودة بعاكس أو مصدات للهواء، مما يتسبب في حدوث مقاومة مرتفعة جدًا للهواء ويجعل السيارة تستهلك كمية كبيرة من الوقود».

وأشار إلى ضرورة عدم تحميل السيارة أكثر من طاقتها من حيث عدد الركاب، موضحًا أنه إذا كان حمولة السيارة 5 أفراد مثلا وتم ركوب أكثر من هذا العدد، هذا سيؤدي لمزيد من استهلاك الوقود.