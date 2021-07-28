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بطلة في الترايثليون تغادر طوكيو في طريقها إلى القاهرة

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بطلة مصر في الترايثليون تغادر طوكيو في طريقها إلى القاهرة بطلة في الترايثليون تغادر طوكيو في طريقها إلى القاهرة

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غادرت بسملة السلاموني لاعبة منتخب للترايثلون طوكيو، عائدة إلى مصر برفقة أحمد سلامة المدير الفني لمنتخب مصر للترايثلون بعد انتهاء مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخسر عمر عصر لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة منذ قليل من لاعب الصين ما لونج بنتيجة 4-1 في مباراة دور الثمانية لمنافسات فردي الرجال لتنس الطاولة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد أداء مشرف ورائع من عمر عصر لاعب منتخبنا الوطني الذي حقق نتائج مميزة خلال البطولة وخسر من اللاعب المصنف الأول على العالم بعد مباراة قوية.

المصرى اليوم

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