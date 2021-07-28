قتلها شقيقها.. كشف ملابسات العثور على جثة فتاة في النيل بقنا (تفاصيل)

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كشفت الأجهزة الأمنية بقنا ملابسات العثور على جثة فتاة داخل نهر النيل، بقرية الشاورية، مركز نجع حمادي تبين قيام شقيقها بقتلها بسبب الشك في سلوكها.

وتبين من التحريات قيام شقيق المجنى عليها بإغراقها داخل نهر النيل بقرية الشاورية لشكه في سلوكها، وتم العثور على جثتها من قبل المواطنين، فتم إخطار الأجهزة الأمنية.

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا، من مرفق الإسعاف بالعثور على جثة «أ.ز.أ»، 20 عامًا، غريقة داخل نهر النيل بقرية الشاورية، في نجع حمادي

فتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة، تحرر محضر بالواقعة وتولى احمد الصاوى مدير نيابة مركز نجع حمادى التحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.