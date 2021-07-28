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أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق التصفيات المحلية لأولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة، والتي تعد محاكاة للأولمبياد العالمية، ويتنافس فيها النشء من مواليد 2007 ,2008، 2009 في عدد 12 لعبة، حيث شهدت البطولة تسجيل عدد 246000 مشارك من جميع المحافظات، وتقام المنافسات بالمنشآت الشبابية والرياضية، مع تقديم جوائز مالية للحاصلين على المراكز الأولي في جميع الألعاب.

أكد وزير الشباب والرياضة أن أولمبياد الطفل المصري إحدى مشروعات الوزارة، التي تلقى دعم كامل من السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الأولمبياد يشارك فيه الطلائع فى المرحلة العمرية من 12 إلى 14عاماً، والتي تعمل من خلالها علي التنشئة والتعليم والتدريب كأحدي استراتيجيات الدولة، ويتم من خلالها اكتشاف المواهب والمتميزين رياضياً باستهداف أكبر عدد من المشاركين بمختلف المحافظات، مع غرس روح التعارف بينهم، بمشاركة 100 ألف مشارك ومشاركة من جميع المحافظات.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلي مشاركة عدة جهات ومؤسسات معنية وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية من بينها؛ وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والدولة للإعلام وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية للإعلام والمعاهد الأزهرية، لخروج الاوليمبياد في أبهي صورة ممكنة ودعم المشاركين.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب إلي أهمية روح العمل الجماعي ونقلها للشباب والطلائع وغرس الولاء والانتماء وروح المنافسة، وهنا تأتي أهمية النسخة الثالثة لأولمبياد الطفل المصري، كما أوضح أهمية التنافس في الألعاب الرياضية وفق المبادئ الأولمبية، وتنفيذ أنشطة ومسابقات رياضية أولمبية للبنين والبنات لغرس قيمة التنافس وقيمة الولاء والانتماء، وتعزيز روح الإخاء بين المشاركين.

وتشمل الألعاب المنفذة بالنسخة الثالثة من أولمبياد الطفل المصري، (كرة قدم خماسى – كرة سلة – كرة طائرة – كرة اليد – تنس الطاولة (فردي وزوجي ) – كاراتيه وكاتا – تايكوندو وكروجي – سباحة – مصارعة – ملاكمة – رفع أثقال – جودو )، وألعاب القوى ( عدو 100 متر – وثب طويل – رمي جُلة ).

وتتضمن الاولمبياد ثلاث مراحل من التصفيات الاولي هي التصفيات المحلية داخل المحافظات ،والمرحلة الثانية هي التصفيات الإقليمية بعدد 8 قطاعات كل قطاع به عدد 3 او 4 محافظات، والمرحلة الثالثة هي التصفيات النهائية .

وشهدت بعض المحافظات التصفيات المحلية ، حيث تمت التصفيات في محافظة الإسماعيلية بين اربعة اولاد في سباحة ٥٠م حرة ، وحصل على المركز لأول اللاعب حمزة احمد سيد نادي القناة، وتم تصعيد اللاعب زياد سالم سيد في سباحة ٥٠م باك لاعب نادي القناة، ومشاركة اربعة إناث في سباحة ٥٠م حرة، و تصعيد اللاعبة مريم محمد عوض الله نادي القناة ،وتصعيد اللاعبة رقية تامر عباس في سباحة ٥٠م باك نادي القناة.

وفي الدقهلية تم تنفيذ فعاليات التصفيات المحلية والمنافسة بين الفرق المشاركة بمراكز شباب إدارة شباب شربين، و تمت التصفيات في اليوم الثامن بمركز شباب السعدية التابع لإدارة شباب شربين في كرة القدم الخماسي بمشاركة مراكز شباب ( منشأة النصر - رأس الخليج البلد- الضهرية- الترعة القديم- محلة إنجاق- كفر الشناوي - كفر الشيخ عطية- الأحمدية - السعدية - أبو سيد أحمد - العوضية - بالإضافة إلى إدارة التربية والتعليم)، حيث فاز فريق إدارة التربية والتعليم في كرة القدم، وفي ألعاب القوي فاز اللاعب إسماعيل أحمد إسماعيل و اللاعبة مريم عمر الزيني واللاعبة مروة محمد محمد عبدالله و اللاعب كريم أحمد إسماعيل ، وفي تنس الطاولة شاركت مراكز شباب الأحمدية و أبو سيد احمد ، وفي الكاراتيه فاز اللاعب محمد أحمد إبراهيم واللاعبة حنين محمد عبد الهادي .

بينما شهدت محافظة أسوان تنفيذ فاعليات التصفيات في لعبة كرة اليد بنين، وأقيمت المباريات على ملعب المعهد الازهري بأسوان، حيث استطاع فريق مركز شباب عنيبة الفوز علي نادي اتحاد ادفو بنتيجة 6/8 كما فاز نادي اسوان علي فريق م. ش الزويدية بنتيجة 2/8، وفي النهائي استطاع فريق م. ش عنيبة الفوز علي نادي اسوان بنتيجة 6/8 وأصبح م. ش عنيبة هو ممثل محافظة اسوان في التصفيات على مستوي القطاع.