الداخلية : ضبط 9907 شخص لعدم إرتداء الكمامات

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ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 9907 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9871 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 36 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وحررت الأجهزة الأمينة 849 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وضبط 232 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات 1591 أرجيلة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة جاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وحرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.