صابرين تكشف كواليس فيلمها «الإنس والنمس» (تفاصيل)

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تنتظر الفنانة صابرين عرض فيلمها الجديد «الإنس والنمس»، إخراج شريف عرفة، وبطولة محمد هنيدي، والمقرر عرضه 4 أغسطس المقبل، وأكدت صابرين أنها كانت دائمًا تتمنى العمل مع القدير شريف عرفة وكانت تدعي الله دائمًا أن تقف أمام كاميراته، موضحة أنها المرة الأولى التي تشارك في بطولة عمل مع النجم الكبير محمد هنيدي، وأن الكواليس كانت مليئة بالضحك والفكاهة.

وأضافت صابرين: «أن الفيلم مختلف ويتناول عالم الجن، وهنيدي هيخش عالم الجن بدون قصد وهتحصل بلاوي والفيلم ممتع والمجموعة المشاركة فيه رهيبة وجميلة، والميكاب كان بياخد وقت كبير جدًا وكنا بنحط أربع أو خمس رموش فوق بعض عشان يطلع الشكل صعب».

الفيلم عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهو عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها، بطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي.