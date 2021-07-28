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غرفة عمليات كفرالشيخ لم ترصد أي شكوى من امتحان الديناميكا

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غرفة عمليات كفرالشيخ لم ترصد أي شكوى من امتحان الديناميكا غرفة عمليات كفرالشيخ لم ترصد أي شكوى من امتحان الديناميكا

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لم ترصد غرفة عمليات محافظة كفرالشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة، خلال أداء طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «ديناميكا»، كما لم يتم رصد أي حالات غش.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ، أنه لم يتم رصد أي شكاوى خاصة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأضاف أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.

المصرى اليوم

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