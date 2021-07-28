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«المحامين»: النقيب يوافق على طلبات «فرعية جنوب سيناء»

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«المحامين»: النقيب يوافق على طلبات «فرعية جنوب سيناء» «المحامين»: النقيب يوافق على طلبات «فرعية جنوب سيناء»

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أعلنت نقابة المحامين تفاصيل استقبال رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الأربعاء، لمجلس نقابة جنوب سيناء، بقيادة خالد عمار، نقيب الفرعية، وتناول اللقاء عدة موضوعات بينها إنشاء نادي المحامين بطور سيناء.

وقال «عمار»، في تصريحات صحفية، أن المجلس الفرعي عرض مطلب الشركة التي رست عليها مناقصة بناء نادي المحامين بطور سيناء، والخاص بزيادة التكاليف نظرا لإجراء المناقصة منذ 3 سنوات، وتغير مواد البناء، وأحاله النقيب العام لمحمود الداخلي، الأمين العام، وعبدالحفيظ الروبي، عضو المجلس، ورئيس لجنة الأندية والمصايف، للبت فيه على الفور، واتخاذ اللازم لسرعة البناء تلافيًا لسحب الأرض.

وأوضح النقيب الفرعي، أن المجلس وجه دعوة للنقيب العام وهيئة مكتب النقابة العامة، لحضور احتفالية وضع حجر الأساس الخاص بالنادي، منوها إلى أن محافظة جنوب سيناء وافقت على منح نقابة المحامين الفرعية، مهلة للانتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بنادي محامين جنوب سيناء، وتشغيله على الأرض رقم 8 أ، الكائنة بمنطقة الخدمات السياحية بمدينة طور سيناء، وذلك حتى20 يونيو، وذكر أن قطعة الأرض المشار إليها خصصت لنقابة بموجب عقد حق انتفاع محرر بتاريخ 9 سبتمبر 2007، بمساحة 1001.45 متر لإقامة نادي شاطئ لنقابة المحامين.

وأكد «عمار»، إن النقيب العام وافق على تخصيص 500 نسخة جديدة من العدد الأول لمجلة المحاماة لعام 2021، للنقابة الفرعية، إضافة لتوفير 100 روب محاماة، وصرف دعم مالي للنقابة نظرًا لقلة الموارد.

المصرى اليوم

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