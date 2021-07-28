«محامين شمال القاهرة» تقدم واجب العزاء في محامي بني سويف: نتابع التحقيقات

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أعلنت نقابة محامين شمال القاهرة، عن تقديم مجلسها برئاسة عمرو محي، نقيب الفرعية، لواجب العزاء لمحامين بني سويف، في وفاة المغفور له حسام الجندي، المحامي، والذي توفي إثر تلقيه عيار ناري في مشاجرة مع جيرانه بسبب انفجار ماسورة المياه.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن طارق عبدالعظيم، نقيب محامين بني سويف، ناب عن محامين بني سويف الفرعية، في تلقى العزاء في الراحل.

وأضاف البيان: «شارك في تقديم واجب العزاء من مجلس نقابة محامين شمال القاهرة ممحمد هيبة، عضو شباب شمال القاهرة، وولاء على، ووليد السيد، عضوا المجلس».

وتابع: «وتتابع لجنة الشباب بنقابة شمال القاهرة، سير التحقيقات بالتنسيق مع لجنة الشباب بنقابة بني سويف لحظة بلحظة حتى الانتهاء منها والوصول إلى الحقيقة، وإلى حق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».