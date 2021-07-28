إنهاء أزمة إغلاق سور سكة القطار وتطوير البوابات

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قال حزب العدل انه ورد اليه شكاوي بمحافظة العربيه بخصوص إغلاق بعض فتحات في سور سكة القطار أمام محطة «إسو» بمدينة المحلة، وشكاوى أخرى خاصة برداءة أعمال طلاء السور بالكامل، وأخرى خاصة بنفق «إسو» المخصص للمشاة.

وأضاف بيان الحزب، أنه استجابة لشكاوى المواطنين،قام النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس المكتب السياسي لحزب العدل، للمنطقة بالتواصل مع المسؤولين هناك لتصحيح فوري لأسباب هذه الشكاوى، ووضع إطار عمل لرفع كفاءة السور وتطوير البوابات بما يليق بمدينة المحلة الكبرى ومواطنيها، كما تم التنسيق مع رئيس مجلس المدينة.

وأكد البيان الاتفاق مع مسئولي الأجهزة المعنية على ازالة الردم والدبش من البوابات وتنظيف مسارها وتقوية إنارة نفق إسو وعمل مقايسة لتطوير ورفع كفاءة السور الحجري بالكامل بشكل حضاري يليق بالمدينة ومواطنيها، ويحافظ على تصميمه الأصلي ودراسة عمل تصميم حضاري للبوابات، ييسر حركة السير ويحمي المشاة، وقد تعهد أحد رجال الأعمال الشباب بتنفيذ بوابة بعد الاتفاق على التصميم، تمهيدا لتعميم التجربة بالمشاركة المجتمعية، وبحث طرق تنظيم سوق الجمهورية وإزالة مخلفاته بشكل عملي وفعال.