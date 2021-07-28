حزب الوفد يطلق مبادرة لدعم «حياة كريمة»

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عقد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، لقاءً موسعًا مع رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة لحزب الوفد في جميع المحافظات؛ لمناقشة سبل دعم مبادرة «حياة كريمة».

وأوضح «أبوشقة» أن هذا اللقاء هو لقاء تمهيدي لعرض كيف يمكن تفعيل مبادرة «حياة كريمة» وكيف يكون لحزب الوفد دورًا فعالا يليق بتاريخه وكيانه كحزب قوي، وعلى كل رئيس لجنة يلتقي الجهة المنفذة على هذا المشروع في المحافظة، والتعاون معه، مشيرًا إلى أن سيعقب هذا لقاءات متعددة لمناقشة ما يمكن عمله في كل محافظة لمساهمة الحزب ماديًا وفنيًا في المبادرة.

وشدد «أبوشقة» على ضرورة أن يكون لحزب الوفد دورًا فعالًا ومؤثرًا في كل مناسبة سياسية ليؤكد أن هذا الحزب الذي يمتد بتاريخه إلى مئة عام كان وما زال وسيكون الحزب الداعم للدولة المصرية والوطن والمواطن المصري.

وأعلن «أبوشقة» اختياره كسفير في حياة كريمة وهذا تشريف وتكريم وتقدير لحزب الوفد قبل أن يكون له وحده، وهذا رد قوي على بعض المغرضين الذي يزعمون أن حزب الوفد مهمش وهو ليس ذلك، وإنما له كل التقدير والاحترام في المحافل، لافتا إلى أن أي شخص يفكر عكس ذلك فهذا الفكر غير صحيح ولا مكان له إلا في نفوس مغرضين لا يريدون الخير للحزب أو الدولة باعتبار الوفد جزء رئيسي في الحياة السياسية يمثل المعارضة الوطنية الشريفة ونضال الشعب على مدار مئة عام، والنظام السياسي يقوم على التعددية الحزبية، والوفد يمثل المعارضة الوطنية الشريفة الوطنية عندما يؤيد يؤيد عن حق وعندما يعارض يعارض عن حق، وعندما يؤيد مشروعات السيسي فلأننا جميعًا نراها على أرض الواقع.

وأكد «أبوشقة» أن حزب الوفد له دوره وتقديره السياسي، قائلا: «ولا بد أن نكون عند مستوى المسؤولية، ونحن حزب مؤسسي نستمع للرأي والرأي الآخر، وقرار الحزب مؤسسي وأنتم أصحاب القرار، نحن أمام مشروع حياة كريمة وحزب يمثل جزء من النظام السياسي، فما الذي تستطيع كل لجنة أن تقدمه سواء دعم مادي أو معنوي، ولا بد أن يكون هناك توازنا ومواءمة بين الدعم المادي والمعنوي، وكل رئيس لجنة في كل محافظة في هذا المشروع للنهوض بالريف المصري لنكون أمام ريف عصري يتحقق فيه الحياة الشريفة الكريمة تليق بالنهضة الحديثة للجمهورية الثانية مصر في ثوابها الحديث».

وثمّن «أبوشقة» مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي في اهتمامه بالمواطنين وصحتهم، ومصلحة الفقراء، وأنه يؤكد مرارًا وتكرارًا أن صحة المواطن المصري لها الاعتبار إلى جانب المشروعات العملاقة، والحياة الكريمة للمواطن المصري وبناء ريف عصري حديث، لافتًا إلى تبني الوفد لأي مشكلة خاصة بالمواطنين والتواصل مع المسؤولين مباشرة لحلها.