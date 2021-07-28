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الجيزة تعلن مد فترة تلقي طلبات حجز «المدافن» (التفاصيل)

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الجيزة تعلن مد فترة تلقي طلبات حجز «المدافن» (التفاصيل) الجيزة تعلن مد فترة تلقي طلبات حجز «المدافن» (التفاصيل)

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تعلن محافظة الجيزة عن مد فترة تلقي طلبات الحجز للمدافن الجاهزة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً من خلال الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بالمحافظة خلال المدة من يوم ٢٧ يونيو إلى ٢٦ يوليو الحالي وتقرر مد فترة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز المدافن الجاهزة وذلك حتي يوم ٢٩ يوليو، للتسهيل على المواطنين، وذلك للمقيمين إقامة دائمة بأحياء مدينة الجيزة والقري، التي لايوجد بها مدافن بمحافظة الجيزة .

يذكر انه قد تقدم عدد ٨٢٦٤ مواطن لسحب كراسات الشروط كما تقدم للحجز اكثر من ٥٣٥٠ مواطن .

المصرى اليوم

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