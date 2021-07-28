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«الاصلاح والتنميه» يطالب بمشاركة شعبيه في التوعية بمخاطر الهجره غير الشرعية

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«الاصلاح والتنميه» يطالب بمشاركة شعبيه في التوعية بمخاطر الهجره غير الشرعية «الاصلاح والتنميه» يطالب بمشاركة شعبيه في التوعية بمخاطر الهجره غير الشرعية

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أشاد محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» بالحملة الإعلامية التي بدأتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرا لها والتي إنطلقت في محافظة الفيوم كنقطة بداية ..

ودعا السادات كافة القوى السياسية وأمانات الأحزاب بالمحافظات ومراكز الشباب والمعنيين والمهتمين بالظاهرة إلى المساهمة قدر المستطاع في توصيل الرسالة والهدف حتى يكتمل نجاح الحملة شديدة الأهمية من أجل التصدى لهذه الظاهرة التي تهدر أرواح شبابنا مع ضرورة مراعاة توفير البدائل الآمنة للشباب ومساعدتهم على البدء في مشروعاتهم وتسهيل المعوقات التي تتعلق بالإمكانات المادية .

وأشارالسادات كذلك إلى ضرورة التوسع في دعم التعليم الفنى والتكنولوجى، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية المتخصصة والتوسع في التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة في إدارة الجودة والاعتماد الفني لتأهيل أجيال من المهنيين المهرة في مختلف المجالات الدارسين على أيدى مدربين ومدرسين من أعلى المستويات بما يتيح لهم فرص عمل جيدة ومناسبة بالداخل والخارج وينهض بقطاع الصناعة المصرية .

المصرى اليوم

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