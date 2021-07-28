التحفظ على 4 «توك توك» وتروسيكل تسير عكس الاتجاه بشوارع كفر شكر

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قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مدينة كفر شكر إنه تم التحفظ على 4 تكاتك وتروسيكل تم ضبطهم يسيرون عكس الإتجاه في شوارع المدينة وتم تحرير محاضر لاصحابهم والتحفظ على المركبات في ديوان عام مجلس المدينة واخطار الإدارة العامه لمرور القليوبية.

فيما قام قسم الإشغالات بالإشتراك مع شرطة المرافق بحملة داخل قرية تصفا لضبط المخالفات والتعديات حيث تم التحفظ على ماكينة بالشارع وإسطوانة غاز كبيرة وجاري إتخاذ الإجراء القانونية.

وقال رئيس المركز والمدينة إن حملات الإشغالات مستمرة لسيولة حركة المرور وسير المواطنين.

وتابع رئيس المدينة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتنفيذ الإزالة فورا فور الشروع في التعديات وبقوة القانون حيث تبين لمسئولى الوحدة القروية والزراعة بالمنشأة الكبرى قيام أحد المواطنين بحوض الجناين بعمل تنده حديدية مغلفة بالصاج على مساحة ٢٠ م تقريبا وعلى الفور قامت الاجهزة التنفيذية بإزالتها فورا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.