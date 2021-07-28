حملات رقابية لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق والمحال التجارية والمخابز بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار



كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء ،وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة تموين فاقوس بحملات مشتركة مع مجلس المدينة، والصحة والطب البيطري، والتموين، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار برئاسة محمد فوزي مدير إدارة تموين فاقوس، وعضوية مفتشي قسم الرقابة التموينية بالإدارة، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر جنح ضد 6 مخابز سياحية لإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر جنح ضد تاجر تمويني لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وكذلك تحرير 5 تقارير إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى تحرير تقريرين إثبات حالة لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضرين جنح ذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على 6 كيلو لحوم بقري، فضلا عن تحرير محضرين جنح ضد تجار تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب مخابز بلدية وذلك لإمتناعهم عن سداد فروق أسعار مستحقه عليهم، وتحرير تقريرين إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفه لعدم وجود ميزان بالمخابز.