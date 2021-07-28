إنهاء النزاع بين العاملين من الأقصر وسوهاج بمحاجر جرانيت أسوان

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نجحت مساعي لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، في عقد جلسة صلح بين العاملين بمحاجر الجرانيت بأسوان من محافظتي الأقصر وسوهاج في النزاع القائم بينهما، وذلك بالتنسيق مع عضو مجلس النواب الأسبق الطيري حسن عبده وكبار مقاولي المحاجر حسن زينهم وسعدي إسماعيل وعماد عطا ومحمد زعمان والقمص جبرائيل عبد المسيح كاهن كنيسة الشهداء بسوهاج والشيخ عبدالحي خليل منسق برنامج أخ ثان والرابط إنساني بمنطقة الأقصر الأزهرية.

ترجع وقائع القضية إلى نشوب خلاف بين محمد أشرف فتحي، من نجع لوانس بمركز البياضية بالأقصر وجلال فاروق ميخائيل، من قرية الكشح بسوهاج، وذلك منذ خمسة شهور انتهت بضربة على رأس الأخير ودخل على إثرها العناية المركزة وتعافي من الإصابة التي لحقت به .

ونجحت الجهود في إتمام الصلح بين الطرفين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي، وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر وقد لاقى ذلك استحساناً وقبولاً وتركت مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً في نفوس العاملين بالمحاجر مثمنين الجهود والمبادرات التي يقوم بها الأزهر الشريف من أجل حفظ الأمن والإستقرار .