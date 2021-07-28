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حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة علي الأراضى الزراعية واملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى، ومتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ،حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبها قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف ،وقسم الإزالات والقسم الهندسي بالوحدة ، بحملة إزالة فورية وإيقاف أعمال بناء ٨ جبانات بحوض الندي التابعة لوحدة أولاد سيف على مساحه ٣٩ متر، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديرب نجم، بحملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل إنتشار بفيروس كورونا، أسفرت الحملة عن ضبط ١٢ شيشة داخل كافيهات بنطاق المدينة ،وتم تحرير محاضر للمخالفين، كما تم رفع كافة الإشغالات بالشوارع الرئيسية لتيسير حركة عبور المارة والسيارات.

المصرى اليوم

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