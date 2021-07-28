أولمبياد طوكيو 2020.. عمر عصر يخسر في ربع نهائي تنس الطاولة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خسر عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، منافسات دور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2002، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو الحالي حتى 8 أغسطس المقبل.

وخسر عصر المباراة أمام الصيني ما لونج، المصنف الثاني عالميًا وصاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016، والذي توج بطلا للعالم 3 مرات من قبل، بنتيجة (4-1) في مموع الأشواط بواقع (11-7) و(11-9) و(11-6) و(11-13) و(11-6).

وكان عصر قد نجح في عبور دور الـ16 على حساب بطل الصين تشي تشوانج ، بنتيجة (3-4) في مجموع الأشواط.

ويعد عمر عصر هو أول لاعب مصري في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية يبلغ الدور ربع النهائي لمنافسات تنس الطاولة للرجال.