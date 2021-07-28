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أولمبياد طوكيو 2020.. عمر عصر يخسر في ربع نهائي تنس الطاولة

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أولمبياد طوكيو 2020.. عمر عصر يخسر في ربع نهائي تنس الطاولة أولمبياد طوكيو 2020.. عمر عصر يخسر في ربع نهائي تنس الطاولة

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خسر عمر عصر لاعب الوطني لتنس الطاولة، منافسات دور ربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2002، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو الحالي حتى 8 أغسطس المقبل.

وخسر عصر المباراة أمام الصيني ما لونج، المصنف الثاني عالميًا وصاحب الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016، والذي توج بطلا للعالم 3 مرات من قبل، بنتيجة (4-1) في مموع الأشواط بواقع (11-7) و(11-9) و(11-6) و(11-13) و(11-6).

وكان عصر قد نجح في عبور دور الـ16 على حساب بطل الصين تشي تشوانج ، بنتيجة (3-4) في مجموع الأشواط.

ويعد عمر عصر هو أول لاعب مصري في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية يبلغ الدور ربع النهائي لمنافسات تنس الطاولة للرجال.

المصرى اليوم

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