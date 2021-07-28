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منتخب الأولمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا على أستراليا بهدف ريان ..

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منتخب مصر الأولمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا على أستراليا بهدف ريان .. فيديو منتخب الأولمبي ينهي الشوط الأول متقدمًا على أستراليا بهدف ريان ..

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أنهى منتخب الأولمبي الشوط الأول من مباراته أمام نظيره أستراليا متقدمًا بهدف نظيف سجله أحمد ياسر ريان، في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات بمنافسات كرة القدم لأولمبياد طوكيو 2020.

في الدقيقة 43 من الشوط الأول طاهر محمد طاهر أرسل بينية لرمضان صبحي الذي راوغ مدافع أستراليا ولعبها عرضية ليستقبلها ريان بلمسة واحدة داخل المرمى معلنًا عن أول أهداف منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وبدأ شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتشكيل مكون من: محمد الشناوي لحراسة المرمى، أحمد حجازي، محمود الونش، أسامة جلال، كريم عراقي، وأحمد فتوح، طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، أكرم توفيق، أحمد ريان، وصلاح محسن.

لا بديل أمام منتخب مصر الأولمبى سوى الفوز حتى يتشبث بالأمل الأخير للتأهل للدور المقبل خاصة أنه خسر مباراة وتعادل في الأولى.

يلعب المصري في أولمبياد طوكيو والتي بدأت فعاليتها من 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أمام نظيره منتخب إسبانيا في المباراة التي جمعت المنتخبين في التاسعة والنصف صباح الخميس 22-7-2021 على استاد سابورو دومي باليابان.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره منتخب الأرجنتين بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين صباح الأحد 25-7-2021 في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

التردد: 11052
القمر الصناعي القناة: نايل سات
معامل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ:3/4

مصر إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحًا
مصر الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحًا
مصر أستراليا الأربعاء 28 يوليو 1 ظهرًا

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المصرى اليوم

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