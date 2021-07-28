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بحوزتها بانجو ملفوف في سلوفان.. القبض على تاجرة مخدرات بمدينة نصر

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بحوزتها بانجو ملفوف في سلوفان.. القبض على تاجرة مخدرات بمدينة نصر بحوزتها بانجو ملفوف في سلوفان.. القبض على تاجرة مخدرات بمدينة نصر

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ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على ربة منزل بمنطقة مدينة نصر لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة أكدت قيام إحدى السيدات دون عمل مقيمة بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها من منطقة سكنها مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بمنطقة سكنها، وعثر بحوزتها على كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 1،800 كيلو جرام، مبلغ مالي، ميزان حساس، رول من الألومنيوم يستخدم في تغليف المواد المخدرة وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتها غير المشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

المصرى اليوم

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