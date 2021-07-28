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هل تتجدد الحرب؟ مقتل 3 جنود أرمينيين في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني

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هل تتجدد الحرب؟ مقتل 3 جنود أرمينيين في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني هل تتجدد الحرب؟ مقتل 3 جنود أرمينيين في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني
الجانبان تبادلا الاتهامات عن المسؤولية عن بدء الهجوم

هل تتجدد الحرب؟ مقتل 3 جنود أرمينيين في اشتباكات مع الجيش الأذربيجاني

قُتِل ثلاثة جنود أرمينيين في اشتباكات حدودية مع القوات الأذربيجانية، بحسب ما أكدت وزارة الدفاع في يريفان، اليوم الأربعاء، في أكثر المواجهات العسكرية دموية بين العدوين منذ حربهما الأخيرة العام الماضي حول منطقة ناجورني قره باغ المتنازع عليها.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، أنه "نتيجة للعمليات المسلحة التي شنّها الجيش رداً على هجوم للقوات الأذربيجانية، سقط ثلاثة قتلى وجريحان في الجانب الأرميني حتى الساعة 08:30 صباحاً (04:30 ت غ)"، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيتها، أشارت أذربيجان إلى إصابة عسكريين بجروح في هذه الاشتباكات، لكنها لا تمثل خطراً على حياتهم.

واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية باستخدام أسلحة خفيفة وقاذفة قنابل لاستهداف مواقعها.

وتقاذف المعسكران المسؤولية في هذا الاشتباك، وهو الأكثر دموية منذ انتهاء النزاع الذي تواجهت فيه أرمينيا وأذربيجان عام 2020 للسيطرة على إقليم ناجورني قره باغ.

وانتهت الحرب التي استمرت ستة أسابيع وأسفرت عن أكثر من 6500 قتيل، بتكبد أرمينيا هزيمة عسكرية بعدما أُرغمت على التخلي عن أراض شاسعة لصالح أذربيجان بموجب قرار وقف إطلاق نار تمّ التفاوض بشأنه برعاية موسكو.

إلا أن التوترات بقيت شديدة بين الجمهوريتين السوفياتيين السابقتين الواقعتين في القوقاز، وتندلع بشكل منتظم اشتباكات على حدودهما المشتركة، وهو ما يثير الخشية من تجدد النزاع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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