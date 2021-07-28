أخبار عاجلة

مسؤول طالباني كبير: الاختبار الحقيقي بدأ الآن -
طالبان تسيطر على التليفزيون الحكومى وتدعو المواطنين للهدوء -
الجيش اللبناني يداهم محطات وقود مغلقة: خزنت البنزين ومنعته عن الشعب -
"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون -
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق -
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد -
وعد "الدولة الديمقراطية الحديثة" يتبخر.. أفغانستان لقمة سائغة للتطرف -
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا -
القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2 كجم من الحشيش المخدر بالحدود الشمالية -
السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليها

Print
آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليها آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليها
السماح بالسفر للمحصنين

آخر تحديث رسمي من الكويت: 3 شروط لدخول السعوديين.. تعرف عليها

أعلنت الكويتية عدم السماح بسفر المواطنين غير المحصنين ابتداءً من أول أغسطس، وحددت شروط استقبال القادمين إلى الكويت ومنهم السعوديون؛ وهي كالتالي:

- نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 قبل السفر، وألا تظهر عليهم أي أعراض للمرض، شريطة أن تكون سارية المفعول 72 ساعة من ساعة وتاريخ المسحة إلى وقت القبول على الرحلة.

- الخضوع لحجر صحي منزلي لمدة سبعة أيام، إلا إذا أجروا اختباراً نتيجته سلبية في الكويت، وفي حالة رغبتهم إنهاء الحجر يقومون بإجراء فحص PCR واحد، والدفع داخل دولة الكويت خلال فترة الحجر، وفي حالة ظهور نتيجة هذا الفحص تؤكد الخلو من الإصابة ينهي الحجر المطبق عليهم.

- المحصنون المتلقون اللقاح خارج دولة الكويت ومن اللقاحات المعتمدة بدولة الكويت تتم اعتماد شهادتهم عن طريق رفعها بموقع وزارة الصحة الكويتية، ثم التسجيل بتطبيق "شلونك" ثم منصة "کویت. مسافر".

- غير المحصنين يسجلون بتطبيق "مناعة" و"شلونك" و"كويت. مسافر"، وعمل عدد فحصين PCR أحدهما عند الوصول لدولة الكويت، والآخر باليوم السادس من الحجر المؤسسي، وكذلك سداد قيمة حجرهم 7 أيام بالحجر المؤسسي لدى أحد الفنادق المحلية المعتمدة والمذكورة بمنصة "كويت. مسافر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

برلماني: مشكلة الزيادة السكانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

عون: مسار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سالك

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

الحكومة تكشف حقيقة طرح عملات معدنية جديدة فئة 100 جنيه لتداولها بالأسواق

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى