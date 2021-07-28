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قادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ19

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قادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ19 قادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ19
في إطار تطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية العسكرية المشتركة

قادة القوات البحرية بدول مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ19

عقد قادة القوات البحرية بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعاً، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة الأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء ركن أحمد علي حميد آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية بين قادة القوات البحرية بدول المجلس والمتعلقة بمجالات العمل العسكري المشترك بالقوات الجوية، التي تسهم في تطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية العسكرية المشتركة بالقوات البحرية بدول مجلس التعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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