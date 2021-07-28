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احتفظ في منزله بدبابة وطوربيد ومدفع مضاد للطائرات..بدء إجراءات محاكمة متقاعد ألماني

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احتفظ في منزله بدبابة وطوربيد ومدفع مضاد للطائرات..بدء إجراءات محاكمة متقاعد ألماني احتفظ في منزله بدبابة وطوربيد ومدفع مضاد للطائرات..بدء إجراءات محاكمة متقاعد ألماني

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تجري محاكمة متقاعد يبلغ من العمر 84 عامًا من هيكيندورف في ألمانيا، حيث عُثر على دبابة من طراز بانتيرا ومدفع مضاد للطائرات وطوربيد وأسلحة أخرى من الحرب العالمية الثانية في قبو منزله، وفقًا لما كتبته «دي فيلت».

كما تم إخراج هذه الأشياء من منزل الألماني عام 2015. استغرق الأمر عشرين جنديًا تقريبًا وتسع ساعات لاستعادة دبابة من الطابق السفلي، تم تفتيش المنزل في البداية بحثًا عن أعمال فنية نازية مسروقة.

في جلسة استماع بالمحكمة في 26 يوليو، حاول القاضي والمحامي وممثل النيابة تحديد ما إذا كان المتقاعد قد انتهك قانون مراقبة الأسلحة العسكرية الألماني. ينظم إنتاج وبيع ونقل وامتلاك ذخيرة الحرب العالمية الثانية.

يطالب المدعي العام بالحكم على الرجل المتقاعد بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة تصل إلى 500 ألف يورو، كما يجب على المتهم أن ينقل أو يبيع أشياء من مجموعته.

يهتم المتحف الأمريكي بشراء الدبابة، ويرغب هواة جمع التحف الألمان في شراء بنادق هجومية ومسدسات، فيما يقترح المحامي تخفيض مبلغ الغرامة إلى 50 ألف يورو.

ستُعقد جلسة استماع أخرى في هذه القضية في 28 يوليو، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في أغسطس.

المصرى اليوم

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