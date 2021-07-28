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ميرهان حسين تواصل بروفات «شمسية وأربع كراسي»: هاقف على المسرح لأول مرة في حياتي

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ميرهان حسين تواصل بروفات «شمسية وأربع كراسي»: هاقف على المسرح لأول مرة في حياتي ميرهان حسين تواصل بروفات «شمسية وأربع كراسي»: هاقف على المسرح لأول مرة في حياتي

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تواصل الفنانة ميرهان حسين بروفات مسرحيتها الجديدة «شمسية وأربع كراسي»، على مسرح الساحل، ونشرت صورة من كواليس المسرحية عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام: «فرحانة جدًا إني هاقف أمثل على خشبة المسرح أول مرة في حياتي وفرحانة جدًا جدًا إن أول مرة دي هاكون مع النجم العظيم المحترم أستاذ أشرف عبدالباقي.. شكرًا يا أستاذ على اختيارك ليا ويارب نعمل عمل يعجب الناس ويسعدهم.. فرحانة كمان بالعمل مع زمايلي العسل اللي بحبهم جدًا أوس أوس وتوتة وأنور ربنا يكرمنا يارب».

«شمسية وأربع كراسي» تعرض على مسرح الساحل بطولة الفنان الكبير أشرف عبدالباقي، محمد أسامة أوس أوس، محمد عبدالرحمن، توتا، محمد أنور، من إخراج أشرف عبدالباقي.

ومن المقرر البدء في العرض على المسرح يوم الخميس ٥ أغسطس على مسرح الساحل.

المصرى اليوم

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