جامعة كفرالشيخ بالمركز «١٧» في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية

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أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ عن ظهور الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية 2021 «Arab World University Rankings» والذي يصدر للمرة الأولى.

واحتلت جامعة كفرالشيخ المركز الرابع محليا من إجمالي «٣٥» جامعة مصرية، والمركز «١٧» في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العربية من إجمالي«١٥٥» جامعة عربية، كما احتلت الجامعه المركز الأول محليا والثالث عربيا في استشهادات الأبحاث.

وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أن هذا التصنيف يعد واحدا من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم «البيئة التعليمية»،والبحث العلمي «حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة»، والاستشهادات «تأثير البحث»، المجتمع «نقل المعرفة وتأثيرها» والعلاقات الدولية «أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث».

وأكد رئيس جامعه كفرالشيخ أن إدارة الجامعة تسعى إلى الإرتقاء بترتيبها في التصنيف الدولي للجامعات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم والاختبارات الألكترونية في مصر ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ليواكب خريجي الجامعات العالمية.

وأضاف د. دسوقي أن التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والعاملين بكليات الجامعة والسادة القائمين على التصنيف.