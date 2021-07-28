محافظ أسوان يتفقد المنطقة التجارية «أكتوبر أسكوير»

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مشروع إنشاء المنطقة التجارية «أكتوبر أسكوير» والذى يضم 37 محل بمساحات مختلفة بتكلفة استثمارية وصلت نحو 5 مليون جنيه حيث أنه مقام على مساحة 920 متر مسطح.

رافقه في الجولة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والعميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد للمحافظة. وأكد اللواء أشرف عطية، على أنه يتم حالياً إطلاق حزمة من التسهيلات والحوافز الإستثمارية جديدة لجذب المستثمرين والمطورين لتوفير العديد من فرص العمل كثيفة العمالة من خلال إقامة مشروعات هادفة وجادة ومنها هذا المول الذي يستهدف استيعاب أصحاب المحلات الذين تم تعويضهم عن محلاتهم بسور مبنى الحزب الوطنى القديم في إطار المشروع الحضارى لتطوير وتجميل واجهة مدينة أسوان، بالإضافة إلى طرح باقى المحلات بالمزاد العلنى بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات وتجدد .

ووجه إلى ضرورة تدعيم الإسكوير بمنظومة حريق وإطفاء متكاملة بإشراف من إدارة الحماية المدنية للحد من حدوث أي حرائق، بجانب تركيب كاميرات مراقبة لتأمين المنطقة بالكامل، علاوة على توحيد واجهات ولافتات المحلات بتصميمات وأولوان موحدة، كما أعطى أشرف عطية توجيهاته بتطوير ورفع كفاءة مسجد فندق 6 أكتوبر التابع للمحافظة ضمن أعمال دهان واجهته وتطوير صالة الإستقبال وخاصة أنه يضم 93 غرفة متعددة المساحات، وأيضاً دهان المباني المواجهة ورفع تراكمات المخلفات والأشجار، فضلاً عن الفصل بين دورات المياه العمومية المخصصة للسيدات والرجال، وكذا رفع المظلات المصنوعة من الأقمشة بممشى المحلات المجاورة وإستبدالها بمظلات آمنة ضد الحرائق .

وفى ختام جولته الميدانية، وجه محافظ أسوان التحية والتقدير للشاب الفنان يوسف ركابى الذي تصادف قيامه برسم لوحات فنية جمالية نابعة من التراث الأسوانى على إحدى محولات الكهرباء المواجهة للمنطقة التجارية وذلك من بين أعماله العديدة التي شملت تنفيذ جداريات ولوحات فنية مماثلة على المحولات الكهربائية والأسوار وغيرها.