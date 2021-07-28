خدمات طبية وعلاجية لـ1801 مواطن بقرية شارونة في المنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية شارونة، بمركز مغاغة، خلال يومي 26 و27 من يوليه الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1801 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 313 حالة جراحة و525 حالة اطفال و270 باطنة و119 قلب و109 نساء و 98 تنظيم اسرة و65 اسنان و302 جلدية، وتم عمل 151 تحاليل مختلفة، وعمل 52 حالة موجات صوتية، وعمل 11 حالة رسم قلب وعمل 8 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 126 متردد، وتم اجراء خلع اسنان لـ 15 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 74 متردد، كما تم استخدام 11 عيادات متنقلة وتضم صيدلية.