بعد تعافيه من الأزمة الصحية.. هانى شاكر ونجوم الأوبرا على مسرح النافورة الأحد المقبل

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بعد تعافيه من الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها أمير الغناء العربي، يحيي الفنان هاني شاكر حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي ومشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبدالغني، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل، الأول من أغسطس، على مسرح النافورة بالأوبرا.

يتضمن البرنامج فاصلين، ويقدم الفنان هاني شاكر نخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي منها بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، أنا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد مني، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لي عمل لك إيه، لسه بتسألي، أحلف بسماها، إلى جانب أحدث أعماله.

أما الفاصل الأول يتغنى خلاله ياسر سليمان بأغاني قدك المياس، ويا ليلة ماجانى الغالى، وتؤدي إيمان عبدالغنى بأغنيات قلبى دليلي، بيت العز، ونسم علينا الهوا، وأنا بعشقك.