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عبدالإله العمري سادس لاعب يسجل للسعودية في تاريخ الأولمبياد

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عبدالإله العمري سادس لاعب يسجل للسعودية في تاريخ الأولمبياد عبدالإله العمري سادس لاعب يسجل للسعودية في تاريخ الأولمبياد

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أصبح النجم عبدالإله العمري سادس لاعب سعودي يسجل مع منتخب في تاريخ مسابقة أولمبياد طوكيو.

وجاءت قائمة مسجلي السعودية كالتالي:

ماجد عبدالله

محمد الخليوي

فؤاد أنور

سالم الدوسري

سامي النجعي

عبدالإله العمري

وسقط السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب البرازيل للنقطة 7 ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بينما يتذيل منتخب السعودية المجموعة كما هو بدون رصيد من النقاط.

المصرى اليوم

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