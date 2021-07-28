عبدالإله العمري سادس لاعب يسجل للسعودية في تاريخ الأولمبياد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أصبح النجم عبدالإله العمري سادس لاعب سعودي يسجل مع منتخب السعودية في تاريخ مسابقة أولمبياد طوكيو.

وجاءت قائمة مسجلي السعودية كالتالي:

ماجد عبدالله

محمد الخليوي

فؤاد أنور

سالم الدوسري

سامي النجعي

عبدالإله العمري

وسقط المنتخب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب البرازيل للنقطة 7 ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بينما يتذيل منتخب السعودية المجموعة كما هو بدون رصيد من النقاط.