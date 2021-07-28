عبدالإله العمري سادس لاعب يسجل للسعودية في تاريخ الأولمبياد

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أصبح النجم عبدالإله العمري سادس لاعب سعودي يسجل مع منتخب السعودية في تاريخ مسابقة أولمبياد طوكيو.
وجاءت قائمة مسجلي السعودية كالتالي:
ماجد عبدالله
محمد الخليوي
فؤاد أنور
سالم الدوسري
سامي النجعي
عبدالإله العمري
وسقط المنتخب السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من مسابقة أولمبياد طوكيو.
بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب البرازيل للنقطة 7 ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بينما يتذيل منتخب السعودية المجموعة كما هو بدون رصيد من النقاط.