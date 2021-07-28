استقبال حافل من الشباب والرياضة لأبطال التايكوندو بمطار القاهرة (صور)

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استقبل وفد رسمي من وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، منتخب مصر للتايكوندو بمطار القاهرة الدولي عقب وصوله من طوكيو بعد انتهاء مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية المقامة بمدينة طوكيو باليابان فى الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ضم الوفد الدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياصة، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة، كما توافد مجموعة من مسئولى اتحاد التايكوندو وشركة روابط الرياضية الراعية للمنتخب إلى مطار القاهرة لاستقبال أبطال التايكوندو والاحتفاء بهم على أرض مصر بعد فوز اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بميداليتين برونزيتين بالأولمبياد.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمتواجد حالياً بطوكيو لمؤازرة البعثة المصرية بمنافسات الأولمبياد، قد كلف وفد رسمي من الوزارة لاستقبال بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد انجازه بدورة الألعاب الأوليمبية، متمنياً التوفيق للمنتخبات المصرية المشاركة فى باقي المنافسات خلال الأيام المقبلة، وتحقيق ميداليات أوليمبية تُسعد المصريين.

وأعربت اللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي عن سعادتهم البالغة بالاستقبال الحافل لهم بمطار القاهرة الدولي، مؤكدين عزمهما على الاصرار والتحدى والتركيز فيما هو قادم من منافسات وتحقيق انجازات جديدة للرياضة المصرية، مقدمين الشكر لكل من دعمهم وساندهم خلال الفترة المقبلة لتحقيق انجاز دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

من جانبهم، أكد وفد وزارة الشباب والرياضة استمرار نهج الوزارة فى التنسيق مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وتقديم الدعم للاتحادات لتنفيذ خططها فى إعداد وتدريب اللاعبين استعدادا لمختلف البطولات، موضحين أنه سيتم تكريم أبطال التايكوندو وزملائهم ممن سيحققوا ميداليات أوليمبية خلال الفترة المقبلة وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة احتفاءً بما حققوه من انجاز عظيم بأكبر محفل رياضي على مستوي العالم.