«تمويلي» تفوز بأفضل شركة تمويل متناهي الصغر

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حصدت شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر جائزة أفضل شركة تمويل متناهي الصغر في مصر من حيث معدل النمو من قبل مؤسسة «The Global Economics Limited» كما حصد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تمويلي» أحمد خورشيد جائزة أفضل رئيس تنفيذي مؤثر في نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر 2021.

وحسب بيان للشركة اليوم، استطاعت تمويلي خلال الثلاثة سنوات الماضية أن تحقق معدل نمو كبير في القطاع المالي الغير مصرفي حيث تقدم الشركة تمويلات لأكثر من 141 الف عميل بحجم محفظة يتجاوز 3.6 مليار جنيه، تفتخر تمويلي بأن 46٪ من محفظة الشركة موجهة للنساء وأن 79٪ من عملاء الشركة يقيمون في صعيد مصر. وتمتلك الشركة شبكة فروع تضم 97 فرعاً في 15 محافظة منتشرة في صعيد مصر والدلتا.

تخطط تمويلي إلى أن تصل بنهاية العام الجاري إلى 100 فرعاً. وانعكس النمو الذي أحرزته الشركة منذ بداية انطلاق أعمالها على حجم ومعدلات التوظيف بالشركة حيث يبلغ عدد العاملين حالياً أكثر من 2،000 موظف ولدى الشركة استراتيجية لتغطية جميع المحافظات في غضون السنوات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن عام 2020 شهد أداء مميز للشركة حيث شهدت نموًا من حيث عدد العملاء ومحفظة التمويل والفروع. استفاد من هذا أكثر من 73 الف عميل من الخدمات التي تقدمها شركة تمويل مقابل 52 الف عميل في عام 2019 بنسبة زيادة 41٪. ومحفظة الشركة زادت بنسبة 53٪ حيث وصل 906 مليون جنيه مقابل 593 مليون جنيه في عام 2019. وأصدرت 67 الف قرض في عام 2020 مقابل 56 الف في عام 2019 بزيادة قدرها 18% كما زاد عدد فروع الشركة بنسبة 51٪ في عام 2020. .

وتعليقًا على الفوزبهاتين الجائزتين، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضوالمنتدب لشركة تمويلي: إن تمويلي تسعى باستمرارلتعزيزمحفظتها عبرتوفيرالمزيد من الخدمات والمنتجات المتنوعة التي تتناسب مع احتياجات مختلف أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يشكلون قاعدة عملاء الشركة حيث يتم دراسة كل الفئات المستهدفة من العملاء وتصميم منتجات وحلول مالية تلبي احتياجات كل فئة من هؤلاء العملاء بشكل تفصيلي.