حبس العشيق والمتهمة بقتل أطفالها الثلاثة وإصابة زوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات (تفاصيل)

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قررت نيابة فرشوط برئاسة أحمد البطش مدير النيابة حبس ربة منزل وعشيقها ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد لأطفالها الثلاثة والشروع في قتل زوجها بقرية كوم البيجا بمركز فرشوط بعد قيامهما بوضع السم داخل عصير وتقديمه لهم في غفله.

الأطفال الثلاثة ضحايا عشق والدتهم المتهم بقتلهم بقنا

كان اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، بإصابة رأفت جلال 35 عاما، ومصرع أطفاله أميرة 8 أعوام، وأمير 7 أعوام، وآدم، 9 أعوام على خلفية إصابتهم بحالة تسمم غذائي.

كشفت التحريات أن هناك شبهة جنائية وراء وفاة الأطفال الثلاثة وإصابة والدهم بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم عصير معلب، وبالفحص تبين أن والدة الأطفال والتى تبلغ من العمر ٢٦ عاما وتدعى «وفاء. ا.ر» وراء ارتكاب الواقعة بالتنسيق والاشتراك مع «عبده.س.ع» سائق ٢٨ سنة، حيث تبين أن هناك علاقة غير شرعية تربط المتهمة والسائق منذ ٣ سنوات، وقررا أن يتخلصوا من الزوج والأطفال كي يخلو لهم الحال، ويوم الواقعة انتهز المتهم ذهاب المتهمة لأحد أطباء الأطفال لعلاج أحد أطفالها داخل عيادتة الخاصة، وأخبرته بالموعد فقام المتهم بتنفيذ مخططه وقام بشراء عدد ٤ علب من العصير المعلب وقام بوضع مادة سامة بداخلهم وانتهز خروج الزوج من العيادة وترك الزوجه وأطفاله، وقام باعطائها العصير فقامت بإعطائهم لأطفالها وزوجها عقب عودته مرة أخرى إليهم داخل العيادة مما أدى إلى إصابتهم بحالة تسمم غذائى ووفاة الأطفال الثلاثة متأثرين باصابتهم وإصابة الزوج بحالة فقدان وعي ونقله للعناية المركزة بمركز أورام قنا، وتم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة التي قررت حبسهما ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

ومن ناحية أخرى مثل المتهمين جريمتهما أمام فريق من النيابة العامة ضم كلا من أحمد عرابي ومحمد فراج وعمرو أبوضيف وكلاء النائب العام بنيابة فرشوط بإشراف المستشار أحمد البطش مدير النيابة.