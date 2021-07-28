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تنفيذاً لدوره في حفظ الحقوق.. "وافي" يحقق في المخالفات المرصودة لمشروع "الواجهة"

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تنفيذاً لدوره في حفظ الحقوق.. "وافي" يحقق في المخالفات المرصودة لمشروع "الواجهة" تنفيذاً لدوره في حفظ الحقوق.. "وافي" يحقق في المخالفات المرصودة لمشروع "الواجهة"
شملت تأخراً في أعمال التنفيذ وفي مواعيد تسليم الوحدات للمستفيدين وفق العقود المبرمة

تنفيذاً لدوره في حفظ الحقوق..

أكّدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" وضمن متابعتها المستمرة، تعاملها مع عدد من الملاحظات المرصودة في مشروع "الواجهة" السكني الواقع في مدينة الدمام، شملت تأخراً في أعمال التنفيذ، وتأخراً في مواعيد تسليم الوحدات للمستفيدين وفق العقود المبرمة، مشدّدة على اتخاذها الإجراءات النظامية وذلك بإعداد تقارير خاصة بشأن ما تم رصده ومعالجة الملاحظات في وقت قصير.

وبيّنت اللجنة أنها تعمل بشكل مستمر على متابعة مستوى تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة والتحقّق المستمر من ضمان التزام المطوّرين بالمواصفات والاشتراطات الفنيّة والهندسية المعتمدة، بما يضمن تسليمها للمستفيدين في أوقاتها المحددة وبالمعايير المنصوص عليها، مؤكدة اتخاذها ما يلزم تجاه جميع الملاحظات والشكاوى التي ترصدها أو يقدمها المستفيدون، ومن ضمنها ما ورد من ملاحظات وشكاوى على مشروع "الواجهة" في الدمام وفقاً للإجراءات النظامية لدى "وافي".

ونوّهت اللجنة بأنه وفي إطار دورها الإشرافي واهتمامها بحفظ حقوق جميع الأطراف، فقد تم التعامل مع ما تم رصده بحسب الإجراءات والأنظمة المتّبعة، إذ يجري حالياً تحقيق مفصّل بشأن المشروع، وذلك عبر فريق فنّي مختص يقوم بالتحقق من الملاحظات والشكاوى الواردة والعمل على حصرها، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة التي تحفظ حقوق الجميع".

يُذكر أن المشاريع السكنية للوحدات تحت الإنشاء تحظى بإشراف مباشر ودقيق من قبل لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" سواء لمشاريع القطاع الخاص أو المشاريع التي ينفذها برنامج "سكني" والبالغ عددها 101 مشروع توفر ما يقرب من 144 ألف وحدة سكنية؛ وذلك للتأكد من سلامة الوحدة السكنية وضمان تنفيذها من المطور بما يتوافق مع الاشتراطات المرسومة وبما يرضي المستفيد النهائي، عبر متابعة المراحل المختلفة لنسب إنجاز البناء والتطوير في المشاريع خدمة لقطاع الإسكان الذي يسهم بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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