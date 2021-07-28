أخبار عاجلة

"جمعيات شرق مكة" بين الاستدامة والشمولية في الخدمات.. ومهتمون: هكذا يجب أن تكون -
مرشد إيران يقر بفداحة الوضع الوبائي .. والسلطات ترد بالإغلاق -
برباعية .. برشلونة ينجح في تخطي عقبة سوسيداد -
وعد "الدولة الديمقراطية الحديثة" يتبخر.. أفغانستان لقمة سائغة للتطرف -
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا -
القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2 كجم من الحشيش المخدر بالحدود الشمالية -
السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول -
بيلوسي تشكر بايدن على موقفه «الشفاف» تجاه أفغانستان -
بدء تشغيل كوبري «البلينا» أعلى السكة الحديد في سوهاج -
أكاديمية البحث العلمي تطلق فرع حاضنة الأعمال التقنية العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الشمري" يروي تفاصيل إنقاذه وافدين فُقدا في صحراء شمال حائل

Print
"الشمري" يروي تفاصيل إنقاذه وافدين فُقدا في صحراء شمال حائل "الشمري" يروي تفاصيل إنقاذه وافدين فُقدا في صحراء شمال حائل
قال: توغلت بسيارتي 20 كم بالاتجاه الغربي في النفود وعثرت عليهما على شفير الموت

كشف المواطن مصافق الشمري تفاصيل إنقاذه وافدين تقطعت بهما السبل وفُقدا، بعد أن ظلّا يسيران على أقدامهما لمدة يومين كاملين في صحراء شمال حائل.

وقال "الشمري" لقناة "": عند الساعة الثانية ظهر الاثنين الماضي، وصلني خبر ضياع وافدين بالنفود، وبعد توغلي مسافة 18 كلم بالاتجاه الغربي في النفود عثرت على ملابس، وبعدها بمسافة 2 كلم شاهدتهما تحت شجرة، وكانا في حالة صعبة على شفير الموت، وبآخر رمق في حياتهما؛ أحدهما مغمى عليه، والآخر يتكلم بالإشارة، وعندما شاهدتهما يطلبان قمت بإعطائهما جرعات، والثاني لم يستطع شرب الماء، وكان معي بالصدفة عصير، كما قمت بتذويب التمر في الماء؛ لمعالجة الجفاف وهبوط السكر لديهما.

ولفت إلى أنهما الآن يتمتعان بصحة جيدة ولله الحمد بعد خروجهما من المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد 48 سنه .. يحيى الموجي يكشف سر أغنية رسالة من تحت الماء: "مش بتاعة" عبد الحليم حافظ

بعد 48 سنه .. يحيى الموجي يكشف سر أغنية رسالة من تحت الماء: "مش بتاعة" عبد الحليم حافظ

مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا الماء" لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة

مذكرة تعاون بين "نفع" و"سقيا الماء" لتعزيز دورهما في تنفيذ المبادرات المجتمعية بمكة المكرمة

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء

رحلة غطس.. دبلوماسية بحرينية إسرائيلية تحت الماء

رش الطائرة الروسية بالماء في شرم الشيخ أثناء استقبال أول رحلة مباشرة من موسكو بعد حظر دام 6 سنوات

رش الطائرة الروسية بالماء في شرم الشيخ أثناء استقبال أول رحلة مباشرة من موسكو بعد حظر دام 6 سنوات