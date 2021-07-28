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أكثر من 65 باقة.. "الماجد للعود" تعلن من مهرجان "تستاهل الطيب"

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أكثر من 65 باقة.. "الماجد للعود" تعلن من مهرجان "تستاهل الطيب" أكثر من 65 باقة.. "الماجد للعود" تعلن من مهرجان "تستاهل الطيب"
قالت: تناسب كل الأعمار بتصاميم مميزة تلائم كل المناسبات للهدايا

أكثر من 65 باقة..

أعلنت شركة "الماجد للعود" عن مهرجانها بعنوان "تستاهل الطيب" الذي يحتوي على أكثر من 65 باقة تناسب كل الأعمار والفئات المختلفة من أفضل العطور والأكثر مبيعاً لدى "الماجد للعود"، حيث تم إخراجها بتصاميم مميزة تلائم كل المناسبات للهدايا وصناديق بمحتوى وأشكال مختلفة بطابع جميل ومتنوعة ويناسب الذكر والأنثى، ويمكن تقديمه كهدية لمختلف المناسبات المتنوعة؛ مثل التخرج والزفاف والعيد... وغيرها من المناسبات .

وتهتم شركة "الماجد اللعود" بجودة أي منتج، بالإضافة إلى تغليفها بطريقة مناسبة، وتهتم أيضاً بتنوع الباقات لديها التي يصل عددها لأكثر من 65 باقة تُناسب كل المُناسبات والأذواق، وتلائم الرجال والنساء بفئات أعمارهم المختلفة.

يُذكر أن المهرجان في نهايته لمن أراد أن يستفيد، ويلحق العروض عبر الفروع أو المتجر الإلكتروني أدناه:

https://www.almajed4oud.com/category/perfumes/testahl-collections

ولمعرفة أقرب فرع للماجد للعود يمكن للجميع تشغيل جوجل ماب لمعرفة أقرب الفروع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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