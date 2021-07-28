تعديل بيانات وتواريخ صلاحية.. ضبط 412 طن ربيان في مستودع بجازان

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"الغذاء والدواء": أثناء عمليات الرصد.. الغرامة قد تصل لـ10 ملايين

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 412 طناً من الربيان بعد رصد عمليات لتعديل بيانات البطاقة الغذائية وعبوات المنتج داخل أحد المستودعات غير المرخصة بمنطقة جازان.

وقالت "الغذاء والدواء": أثناء عمليات الرصد والتقصي لمفتشيها تم رصد تعديل البيانات وتواريخ الصلاحية للمنتج وإعادة تعبئته في عبوات جديدة، وتم ضبط وحجز الكميات المخزّنة والمخالفة من الربيان، والعبوات ولواصق البيانات للبطاقة الغذائية التي أُجري عليها التعديل، إضافة لنحو نصف مليون لاصق يحمل بيانات غذائية وكراتين جاهزة للتعبئة.

وأغلقت "الهيئة" المستودع غير المرخص من قبلها، كما استدعت المسؤولين عن المنشأة لسماع أقوالهم استكمالاً لتطبيق العقوبات والأنظمة بحقهم وإحالتهم للجهات المعنية.

ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية؛ فإن عقوبة تلك المخالفات قد تصل إلى عشرة ملايين ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي وذلك لمدة لا تتجاوز (180) يوماً، و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاماً، و/أو إلغاء الترخيص.

ويمكن الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمنّي" التابع لها المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد".