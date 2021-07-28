الكويت.. وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر في تصادم مروّع فجر اليوم

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كويتي وخليجي وآسيوية

توفي في الكويت فجر اليوم الأربعاء، 3 أشخاص؛ مواطن وخليجي وآسيوية، وأصيب وافد آخر آسيوي، في حادث تصادم مروع وقع على طريق الفحيحيل.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الفحيحيل مقابل منطقة سلوى، باتجاه مدينة الكويت ووجود أشخاص محشورين.

وعلى إثره تم توجيه فرقتي إطفاء من مراكز البدع والإنقاذ الفني، وتبين وفاة 3 أشخاص: مواطن، وخليجي، وآسيوية، وإصابة وافد آخر آسيوي، ولم تكشف الصحيفة عن جنسية الخليجي والآسيويين.