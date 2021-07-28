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بعد حفله بالساحل الشمالي .. الجمهور يهاجم حسن شاكوش : « النسخة الصيني من محمد رمضان »

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بعد حفله بالساحل الشمالي .. الجمهور يهاجم حسن شاكوش : « النسخة الصيني من محمد رمضان » بعد حفله بالساحل الشمالي .. الجمهور يهاجم حسن شاكوش : « النسخة الصيني من محمد رمضان »

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يحاول مطرب المهرجانات حسن شاكوش منذ فترة طويلة، بأن يكون نسخة ثانية من الفنان محمد رمضان، وكي يحقق ذلك، قرر تقليد طريقة ملابسه وتصرفاته المثيرة للجدل.

فقد تعرض إلى انتقادات منذ فترة، بسبب ظهوره ممسكاً أسداً بين يديه واتهمه الجمهور بأنه يحاول تقليد محمد رمضان، وبعدها خطف الأنظار بتغيير شامل مفاجئ في ملابسه وظهوره بشكل مختلف عن إطلالاته السابقة، وأصبح يشبه رمضان بشكل كبير.

وهذا كان واضحاً في حفله التي أحياها أمس في الساحل الشمالي، إذا قلد الفنان محمد رمضان الذي يثير الجدل يومياً، في ملابسه وشعره، وفي نفس تعليق رمضان على أي أو صوره ينشرها، فإذا علق قائلاً :«الحمدلله..من حفلتي في الساحل الشمالي ..كنت مبسوط جدا اني كنت معاكوا ربنا يخليكوا ليا ودايما في ضهري».

فبعد هذا الحفل اعتقد المتابعين بأن رمضان هو الذي في الصور أو شاركه في الحفل .

وتعرض شاكوش إلى موجة انتقادات من قبل متابعيه بأنه يقلد محمد رمضان في ملابسه وشكله وحفلاته، وجاءت بعض التعليقات :«المفروض تعمل حفلات على نمط حسن شاكوش مش على نمط محمد رمضان، محمد رمضان النسحة الصيني».

المصرى اليوم

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