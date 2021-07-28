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بعد تعافيه.. هاني شاكر يعود للغناء بالأوبرا الأحد

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بعد تعافيه.. هاني شاكر يعود للغناء بالأوبرا الأحد بعد تعافيه.. هاني شاكر يعود للغناء بالأوبرا الأحد

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بعد تعافيه من الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها، يقدم أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة مطربا الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبدالغني، وذلك في الثامنة مساء الأحد الأول من أغسطس على مسرح النافورة بالأوبرا.

يتضمن البرنامج فاصلين يشدو خلال الثانى هانى شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني، إلى جانب مجموعة من أغاني الطرب العربي منها بلدي، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، انا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني، بعد حبك، بحبك انا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، احلف بسماها إلى جانب احدث اعماله لو سمحتوا.

أما الفاصل الاول فيغنى خلاله ياسر سليمان بـ «قدك المياس ويا ليلة ماجانى الغالى»، وتؤدى إيمان عبدالغنى أغنيات «قلبى دليلى، بيت العز، نسم علينا الهوا وانا بعشقك».

المصرى اليوم

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