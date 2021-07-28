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وزيرة الهجرة تعلن آلية المشاركة في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

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وزيرة الهجرة تعلن آلية المشاركة في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج وزيرة الهجرة تعلن آلية المشاركة في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج

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دعت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كل الكيانات المصرية في الخارج إلى التسجيل في المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج والمخصص لدعم رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة والإسهام في المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والمقرر انعقاده يوم 15 أغسطس المقبل، لافتة إلى أن التسجيل سيكون لرئيس الكيان المصري بالخارج و5 من أعضائه، وسيكون التسجيل للمشاركة بالمؤتمر عبر الرابط التالي: https://forms.gle/5b21v1x2WSeWfjbL6

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن رابط التسجيل يضم اختيار المحافظة الأصلية التي ينتمي إليها المصري بالخارج لترتيب زيارات ميدانية على هامش الفاعليات لدعم المشروع القومي «حياة كريمة» بالمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن المؤتمر المقبل يستهدف إبراز دور المصريين بالخارج في دعم الدولة وخطط الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح ، مشددة على أن المؤتمر يعكس دور مواطنينا بالخارج في دعم كل الجهود الوطنية المخلصة للنهوض بمصر، وإبراز النهضة المصرية في مختلف المجالات والأماكن التي تنظم الوزارة زيارات لها.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن المؤتمر أيضًا يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم بالخارج، وهذا أمر هام جدًا، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، ولها دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، موضحة أن التعاون مع هذه الكيانات سيكون بمثابة أداة للدفاع عن مصر، والتي تقوم بنشر الأخبار الإيجابية والصحيحة عن الدولة المصرية والترويج للمشروعات التنموية.

المصرى اليوم

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