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كونفرانس.. تجديد حبس حسن راتب 15 يوما في قضية التنقيب عن الآثار

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بالفيديو كونفرانس.. تجديد حبس حسن راتب 15 يوما في قضية التنقيب عن الآثار كونفرانس.. تجديد حبس حسن راتب 15 يوما في قضية التنقيب عن الآثار

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين والمعروف إعلاميا نائب الجن والعفاريت والمتهم بالتنقيب عن الآثار وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس .

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب بتهمة تمويل عصابة التنقب عن الآثار وتبين من التحقيقات اضطلاع تشكيل عصابي مكون من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها وعُثِرَ في السيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها أنكر الاتهامات ونفى صلته بالمضبوطات وصلته ببقية المتهمين سوى المضبوط معه.

وحققت النيابة العامة مع 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر، وقد أسفرت مناقشة بعضهم في جهة الضبط عن الإرشاد عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر تنقيبًا عن الآثار، وقد تحفظت النيابة العامة على أربعة مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت لمعاينتها فتبينت ما فيها من أعمال حفر عميقة، وقد أكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.

واعترف أحد المتهمين بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية ذلك، وصلته بزعيم التشكيل ووجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين زعيم التشكيل

المصرى اليوم

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