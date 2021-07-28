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البحرين تستنكر استمرار الحوثي في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه المملكة

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البحرين تستنكر استمرار الحوثي في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه المملكة البحرين تستنكر استمرار الحوثي في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه المملكة
أشادت بيقظة وجاهزية قوات الدفاع لتحالف دعم الشرعية في اليمن

البحرين تستنكر استمرار الحوثي في إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه المملكة

استنكرت مملكة البحرين استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة مستهدفة المناطق والمنشآت المدنية في المملكة العربية .

وأدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، بشدة إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم، أربعة صواريخ بالستية وطائرتين مسيرتين (مفخختين) تجاه مدينة جازان، في عمل إرهابي ممنهج ومتعمد يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وقوف مملكة البحرين في صف واحد مع المملكة العربية السعودية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير لضمان أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.

وأشادت بيقظة وجاهزية قوات الدفاع لتحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصواريخ البالستية والطائرتين المسيرتين، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تخالف الأعراف والقوانين الدولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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