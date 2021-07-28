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رئيس "النصر": إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى

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بعد خروج الأخضر الأولمبي من أولمبياد طوكيو مبكراً

رئيس

قال رئيس نادي النصر مسلي آل معمر: إن مشاركة السعودي الأولمبي لكرة القدم في أولمبياد "طوكيو"2020" كانت جيدة من حيث الأداء، لكنها سيئة من ناحية النتائج.

جاء ذلك بعد وداع الأخضر أولمبياد طوكيو، من دور المجموعات وخسارة مواجهاته الثلاث أمام ساحل العاج وألمانيا والبرازيل.

وكتب رئيس "النصر" عبر حسابه في "تويتر": "مشاركة جيدة للأخضر في الأولمبياد من حيث الأداء، وغير جيدة من ناحية النتائج. سعد الشهري شارك بلاعبين موهوبين لا أحد منهم يلعب في اوروبا.. وبعضهم احتياطي في الدوري المحلي.. إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغي أن نفكر في نقل اللاعب السعودي من مرحلة إلى أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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