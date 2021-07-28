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«النقل» تواصل اجراءاتها الإحترازية ضد كورونا
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:03 مساءً
عضو بـ«عمومية شركات السياحة» يحذر من التمييز في الأسعار تجاه السائحين العرب
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:03 مساءً
«السياحة و الأثار» : ورشة عمل مطولة تبحث استراتيجية تشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:03 مساءً
«النقل» تعلن انتهاء أعمال تنفيذ أوسع كوبري على النيل الشهر المقبل
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:03 مساءً
الزمالك يقترب من درع الدوري بالفوز على وادي دجلة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:03 مساءً
ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم .. الزمالك يلامس درع الدوري والأهلي يبتعد
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:03 مساءً
طلائع الجيش تحاصر الأهلي .. والفريق الأحمر يقترب من احتلال المركز الثاني
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:03 مساءً
مستشار الأمن القومي الأمريكي: بايدن يتحمل المسؤولية عن قرارات أفغانستان
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:03 مساءً
ليبيا تعلن استئناف حركة الملاحة الجوية وفتح المنافذ البرية مع تونس
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 11:03 مساءً
50% حسمت الأمر .. 10 فنانين حصلوا علي الثانوية العامة بعد معاناه من النتيجة والرسوب
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 10:49 مساءً
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فيديو اليوم السابع
حقيقة مقتل سيدة فى الشارع على يد عاطل حاول سرقتها بالهرم
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 28 يوليو 2021 01:27 مساءً
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