أخبار عاجلة

الزبادي والزهايمر.. ارتباط تؤكده دراسة علمية حديثة -
طالبان تفرج عن آلاف الإرهابيين من "داعش".. و"بايدن" يتدخل -
استشارية السيارات "سالمة الزهراني": "على المطبخ" يرددها الشباب لي دائماً! -
تستغرق 365 يومًا.. "آدم" يبدأ رحلة على الأقدام من ولفرهامبتون إلى مكة المكرمة -
البيانات المالية لنادي الاتحاد تكشف عن عجز 133 مليون ريال -
"سقاط" يتفقد أعمال معالجة التشوه البصري بمداخل العاصمة المقدسة -
متفوقًا على حساب برشلونة.. تركي آل الشيخ بالمركز الثاني في «الأكثر تفاعلاً على تويتر» -
«طالبان».. «شوكة» الولايات المتحدة الأمريكية في «حلق» روسيا وإيران (تقرير) -
طالبان تحذر سكان العاصمة الأفغانية: الوقت غير مناسب للفوضى.. من يسرق سنقطع يده (فيديو وصور) -
وزير الرياضة: نستهدف 4 ذهبيات في باريس 2024 والإعداد يبدأ في نوفمبر.. فيديو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

صحة المنوفية : المرور على 15 منشأة طبية وغلق 5 عيادات بمركز قويسنا

Print
صحة المنوفية : المرور على 15 منشأة طبية وغلق 5 عيادات بمركز قويسنا صحة المنوفية : المرور على 15 منشأة طبية وغلق 5 عيادات بمركز قويسنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قيام إدارة العلاج الحر بشن حملة مرورية بمركز قويسنا لمتابعة أعمال المستشفيات والعيادات والمعامل للتأكد من تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية واتباع سياسة مكافحة العدوى.

أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري ل 5 عيادات خاصة لمخالفتهم اللوائح والقوانين والعمل بدون ترخيص، والمرور على 15 منشأة منهم 3 مراكز طبية ومستشفى خاص وجميعهم مطابق، هذا وقد أشارت مدير إدارة العلاج الحر بأنه تم المرور أيضا على عدد 5 معامل تحاليل وتم منح 2 منهم مهلة لتوفيق أوضاعهم و3 معامل مطابقة للمواصفات، كما تم المرور على 5 عيادات خاصة ومجمع طبى بقرية إشليم وتم الغلق الفوري لعدم الترخيص وفقا للمادة 16 مكرر من قانون 153 لسنة 2004، وأكدت مديرة إدارة العلاج الحر بتحرير محضر جنحة ضد أحد العيادات لرفضها تنفيذ قرار الغلق والتنسيق مع الشرطة لسرعة التنفيذ.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية للتأكد من التزامهم بتطبيق معايير الجودة وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بنطاق المحافظة وكذا التصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

السعودية تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية كابول

بيلوسي تشكر بايدن على موقفه «الشفاف» تجاه أفغانستان

بيلوسي تشكر بايدن على موقفه «الشفاف» تجاه أفغانستان

بدء تشغيل كوبري «البلينا» أعلى السكة الحديد في سوهاج

بدء تشغيل كوبري «البلينا» أعلى السكة الحديد في سوهاج

أكاديمية البحث العلمي تطلق فرع حاضنة الأعمال التقنية العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة

أكاديمية البحث العلمي تطلق فرع حاضنة الأعمال التقنية العالمية في العاصمة الإدارية الجديدة