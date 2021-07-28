صحة المنوفية : المرور على 15 منشأة طبية وغلق 5 عيادات بمركز قويسنا

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صرح الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية عن قيام إدارة العلاج الحر بشن حملة مرورية بمركز قويسنا لمتابعة أعمال المستشفيات والعيادات والمعامل للتأكد من تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية واتباع سياسة مكافحة العدوى.

أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري ل 5 عيادات خاصة لمخالفتهم اللوائح والقوانين والعمل بدون ترخيص، والمرور على 15 منشأة منهم 3 مراكز طبية ومستشفى خاص وجميعهم مطابق، هذا وقد أشارت مدير إدارة العلاج الحر بأنه تم المرور أيضا على عدد 5 معامل تحاليل وتم منح 2 منهم مهلة لتوفيق أوضاعهم و3 معامل مطابقة للمواصفات، كما تم المرور على 5 عيادات خاصة ومجمع طبى بقرية إشليم وتم الغلق الفوري لعدم الترخيص وفقا للمادة 16 مكرر من قانون 153 لسنة 2004، وأكدت مديرة إدارة العلاج الحر بتحرير محضر جنحة ضد أحد العيادات لرفضها تنفيذ قرار الغلق والتنسيق مع الشرطة لسرعة التنفيذ.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية للتأكد من التزامهم بتطبيق معايير الجودة وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بنطاق المحافظة وكذا التصدي للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.