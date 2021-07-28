طلاب أسيوط يشتكون من صعوبة امتحان الديناميكا

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اشتكى طلاب الثانوية العامة قسم علمي رياضة بأسيوط، من صعوبة أسئلة امتحان الديناميكا ووصفوه بالصعب، وأنه ضم أسئلة رسوم بيانية صعبة ومعقدة وأنه كان يحتاج إلى وقت إضافي.

وقال الطالب أحمد كمال أن سؤال الأثقال الخاص بقانون نيوتن كان غامضًا وأنه كان أصعب من الامتحان التجريبي ويحتاج إلى ٣ ساعات بسبب كثرة أسئلة الرسوم البيانية.

وأكد الطلاب أحمد جمال وسيف الدين حاتم وعلى جمال مختار من مدارس المستقبل أن امتحان مادة الديناميكا، كان صعب وضم عدد من أسئلة الرسومات البيانية المعقدة، مؤكدين أن أسئلة الامتحان كانت تحتاج إلى وقت أطول للإجابة والمراجعة.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط قد تلقت اخطارًا من إدارة أبوتيج التعليمية بضبط طالب بحوزته سماعة بلوتوث يقوم بالغش من خلالها داخل مدرسة دوينة، وتم التحفظ على السماعة، وتحرير محضر بذلك للطالب.