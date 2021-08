وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول جامعة المنصورة الجديدة الأهلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د.معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، حول استعدادات كليات الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022، وكذا الكليات والبرامج العلمية بالجامعة.

أشار التقرير إلى أن جامعة المنصورة الجديدة تعمل على قدم وساق على مدار الساعة للانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وفرش وتجهيز المعامل وقاعات الدراسة وإستلام وفرش السكن الجامعي، وكذا توفير أجهزة المعامل للمجالات التعليمية المختلفة، ومعامل الحاسب الآلي إستعدادًا لبدء الدراسة في العام الجامعي 2021/2022، التي من المقرر أن تبدأ في عدد من المجالات والبرامج الحديثة التي تتواكب مع سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأفاد التقرير أن الجامعة تعمل في منظومة متكاملة لتوفير كل متطلبات بدء الدراسة، وذلك بالاتفاق بين رؤساء الجامعات الأهلية الأربعة على استخدام نظام Moodle المعدل كنظام موحد لإدارة التعلم الإلكتروني بالجامعات الأهلية، وجار العمل والتنسيق بين رؤساء الجامعات الأهلية الأربعة لإعداد امتحانات القبول للجامعات الأهلية من خلال قاعات امتحانات موحدة، بالإضافة إلى توفير نظم التعليم الذكي والتى تشمل: تخطيط موارد المؤسسة Enterprise resource planning (ERP) وهو نظام للإدارة المتكاملة لعمليات الأعمال الرئيسية في الجامعة، وهو عبارة عن مجموعة من التطبيقات المتكاملة التي يمكن للجامعة استخدامها لجمع البيانات من العديد من الأنشطة التجارية وتخزينها وإدارتها وتفسيرها، وكذلك نظام إدارة التعلم Learning Management System(LMS) وبنوك الأسئلة Q BanK، ويشمل تقديم الدورات التعليمية، وبرامج التدريب، أو برامج التعلم والتطوير، فضلاً عن نظام معلومات الطالب (SIS) Student Information System، وهو نظام معلومات إدارية للمؤسسات التعليمية المستخدمة لإدارة بيانات الطلاب، والتعاقد على شراء نظام .people soft.

وأضاف التقرير أن الجامعة واحدة من جيل الجامعات الذكية، وقد أنشئت بالقرار الجمهوري ٤٣٧ لسنة ٢٠٢٠، وبها العديد من الكليات: الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا.

وفى مجال التعاون الدولي، جار الاتفاق بين جامعة المنصورة الجديدة وعدداً من الجامعات الدولية لتوقيع بروتوكولات للتعاون ومنها: جامعة ويسترن أونتاريو بكندا University of Western Ontario، Canada في برامج كلية الهندسة وغيرها، جامعة شرق لندن بالمملكة المتحدةUniversity of East London, United Kingdom في العديد من البرامج، جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة University of North Carolina, United States في برامج هندسة المنسوجات، جامعة داربي بالمملكة المتحدة University of Darby, UNITED Kingdom في برامج تكنولوجيا المعلومات، جامعة إيدج بالمملكة المتحدة Edge University, UK في برنامج الإدارة، جامعة شيفيلد ‏ بالمملكة المتحدة University of Sheffield, UNITED Kingdom في مجال العلوم الطبية الحيوية.

كما أنه جار الانتهاء من بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية؛ لتدريب طلاب برنامج هندسة الفضاء والطيران.

وأفاد التقرير أن الجامعة وقعت عدداً من مذكرات التفاهم مع جامعة المنصورة في مجالات التدريب والتعليم الطبى المستمر، وتنفيذ البرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك بمستشفيات جامعة المنصورة، بحيث تسمح جامعة المنصورة لطلاب كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة بالتدريب بمستشفيات الجامعة، وكذلك تقديم الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز العلاقات في مجالي مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بين جامعتي المنصورة وجامعة المنصورة الجديدة من خلال: تقديم الاستشارة والتعاون فيما يتعلق بتطوير المناهج والخطط الدراسية، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتقييم جودة البرامج وتطويرها، والتعاون في مجال المشروعات البحثية، وغيرها من المجالات.

كما وقعت جامعة المنصورة الجديدة بروتوكولًا للتعاون مع جامعة المنوفية؛ بهدف الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى مستشفيات جامعة المنوفية في تقديم الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة.

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة الجديدة تشمل على العديد من المجالات، وهي: مجال الأعمال، ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، مجال الدراسات القانونية والدولية، ويضم (برنامج المعاملات القانونية الدولية)، مجال العلوم الهندسية، ويضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية)، مجال هندسة الحاسوب، ويضم برامج هندسة الحاسوب الذي يتضمن مسارات: الأنظمة المضمنة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني، وبرنامج هندسة الذكاء الاصطناعى)، مجال علوم الحاسب، ويضم برامج علوم الحاسب والذي يتضمن مسارات تحليلات البيانات الكبيرة، الرؤية بالكمبيوتر، هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم الذكاء الاصطناعى، وبرنامج المعلوماتية الطبية الحيوية)، مجال العلوم الأساسية، ويضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعى)، مجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، مجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة (pharm D.

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول جامعة المنصورة الجديدة الأهلية