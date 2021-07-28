الإعدام لزوج دفن زوجته حية في حفرة بمنزله بسبب الخلافات الزوجية جنوب الأقصر

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قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار، عمرو عبدالحميد، وعضوية المستشارين، احمد صهيب، وتامر احمد رضا، وامانة سر، حسن عبدالراضى ابوالحسن، واحمد محمد الطاهر، بإعدام المتهم بقتل زوجته، ودفنها حية في حفرة بالمنزل، بسبب خلافات زوجية بينهما، بقرية البغدادى التابعة لمركز البياضية جنوب الاقصر.

وترجع احداث الواقعة، إلى شهر مارس من العام 2020، عندما تلقى مدير امن الاقصر، اخطارا من مامور مركز شرطة الاقصر يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل بمنطقة البغدادى وبانتقال فريق البحث إلى محل الواقعة، وبتكثيف التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة، زوج المجنى علبها ويدعى احمد محيي، حيث قام بدفن «نجوى. م» حية في حفرة وذلك بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط المتهم وبعرضه على النيابة العامة امرت بحبسه على ذمة التحقيقات وتم قيد الواقعة برقم 762 جنايات الاقصر، وإحالتها لمحكمة الجنايات بالاقصر، برقم 2868 جنايات الاقصر، وخلال الجلسة تم النطق بإعدام المتهم، والتى أكدت في الحكم الصادر بان المنهم قتل المجنى عليها مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب شكه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما حيث قام بتوثيق اليدين من الخلف وخنقها واقتادها لحفرة ( بئر صرف صحى) معدة سلفا بالمنزل ووضعها بها ثم توثيق القدمين وأهال عليها بالتراب حتى فارقت الحياة قاصدا قتلها.. وقضت المحكمة في جلستها بإعدام المجنى علبه وذلك بعد ورود الرأى الشرعى من فضيلة المفتى في الواقعة .