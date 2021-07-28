287 فنانًا تشكيليًا في الدورة الـ42 للمعرض العام الاثنين المقبل

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تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المعرض العام الدورة الـ٤٢ لعام ٢٠٢١ ، والتي تحمل عنوان «الفن ... ذاكرة الأمة»، في السابعة مساء يوم الاثنين المقبل 2 أغسطس، بقاعات قصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية.

يشارك في هذه الدورة ٢٨٧ فنانا بعدد ٣٥٣ عملا فنيا، يمثلون عدد من المجالات المختلفة والاتجاهات الفنية التي تعكس حركة الفن التشكيلي المصري المعاصر.

يشهد الافتتاح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور أحمد رفعت سليمان القوميسير العام لهذه الدورة، ونخبه من المثقفين والنقاد ومحبي الفنون.

جدير بالذكر أنه يتم تكريم ٤ من الفنانين الراحلين في هذه الدورة، هم محي الدين حسين، صبري عبدالغني، سامح البناني، أحمد جاد.